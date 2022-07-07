Ковдор, Мурманская область, , 23:42 — REGNUM Трех мужчин, задержанных после массовой драки в Ковдоре, взяли под стражу до 4 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Под стражей Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, обвиняемые, 1991, 2001 и 2003 годов рождения, в ночь с 1 на 2 июля 2022 года, находясь на улице Кирова в Ковдоре устроили массовую драку. В результате одному из пострадавших — несовершеннолетнему местному жителю, 2005 года рождения, указанными лицами причинены телесные повреждения руками, ногами, а также деревянной палкой.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о массовой драке вызвало общественный резонанс в Ковдоре — на следующий день жители города вышли на улицы, выкрикивая ксенофобские лозунги. Инцидент прокомментировал и губернатор региона Андрей Чибис.