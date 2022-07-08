8 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 00:19 — REGNUM 7 июля президент России Владимир Путин провёл встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится с 2017 года, в конце мая на этапе в Москве определился уже четвёртый состав победителей — 106 человек из 32 регионов России и трёх иностранных государств.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент традиционно уделяет «Лидерам России» большое внимание и высоко оценивает результаты конкурса. Он заявил, что в этом году состязание было очень представительным — больше 180 тысяч заявок, среди которых десять тысяч поступили от жителей 150 стран. Для иностранцев главным призом стало получение российского гражданства в упрощённом порядке. И такое право было предоставлено всем 70 зарубежным финалистам.

«Очень хорошо, что нам удалось создать такую платформу замечательную, которая дает возможность именно по понятным критериям проявить свои лучшие качества и получить возможность профессионального и карьерного роста — карьерного в самом хорошем смысле этого слова», — сказал Путин.

Лидеры России АНО «Россия — страна возможностей»

Он отметил открытость и прозрачность конкурсных процедур и напомнил, что победители предыдущих потоков успели проявить себя и в практической работе — из них вышли руководители регионов и крупных городов.

Диалоги в ходе встречи получились живыми, с множеством уточняющих вопросов. Темы, о которых говорил глава государства с конкурсантами, увлекали обе стороны дискуссии. Как единомышленников, которые идут к общей цели. Обсудили выпуск новых автомобилей «Москвич», обновление речного флота, урожай зерна и ИТ-индустрию. Путин рассказал, что многие из тех, кто уехал, уже вернулись.

«Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись, потому что одно дело — жить в Москве, Санкт-Петербурге либо где-то в Саратове или Ханты-Мансийске, а другое дело… сейчас не буду называть. У наших соседей — там тоже хорошо, но дома лучше», — уверен президент.

Путин назвал победителям конкурса главную задачу России — повышение технологического и управленческого суверенитета, поскольку «без нормального управления ни компания не может эффективно функционировать, ни государство эффективно работать». Однако развитие и суверенитет невозможны без военных, Вооружённых сил, причём это правило действует не только в России, но и во всём мире, сказал глава государства.

Присяга Отечеству Фото предоставлены ЦСКА/Самара

По мнению президента, личный успех человека связан с успехом страны. Он признался, что ценит сотрудников, которые служат не дешёвой карьере, а людям. Он убеждён, что в основе самореализации должно быть понимание служения Отечеству.

«Жизнь скоротечна. Нам кажется, что она бесконечна, на самом деле это не так. И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, все свои интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни. Самое главное удовольствие — самореализация, а самореализация невозможна без служения людям, без служения Отечеству, служения Родине», — сказал Путин.

Он заметил, что служение может быть разным, однако если «каждый на своём участке будет добиваться и стремиться к самореализации, будет добиваться успехов, в этом будет состоять успех страны в целом».