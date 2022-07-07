Москва, , 23:38 — REGNUM Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила российским компаниям досрочно погасить кредиты в валюте, выданные иностранными банками. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба Министерства финансов России.

Министерство финансов России Providefin.ru

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заёмщикам-резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешение будет действовать при условии, что заёмщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе, когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом.

Исключение предусмотрено для обязательств, при которых заёмщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

«Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих — лиц иностранных недружественных государств», — добавили в Минфине.

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