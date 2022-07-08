8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:03 — REGNUM Ведущие американские СМИ начали всё чаще публиковать материалы, подчеркивающие разочарование демократов в своем партийном лидере и президенте США Джо Байдене. Ведущие новостные агентства и газеты CNN, New York Times, Hill и NBC News недавно стали более внимательными к критике в адрес главы Белого дома, политика которого вызывает негодование у членов его собственной партии в связи с решением Верховного суда в отношении абортов, а также в преддверии потенциально сложных промежуточных выборов в ноябре. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нежелание бороться с ценами на бензин, отсутствие интереса к миграционному кризису плюс инфляция. которую он помог создать, станут наследием Байдена», — пишет paulallen585.

«Нам нужно прекратить выдвигать сенаторов США (особенно сенаторов с многолетней карьерой) на пост президента. Нам нужен губернатор, который действительно знает, как вести за собой народ и принимать правильные решения для народа», — считает ucavman.

«Любимец демократов, Обама, однажды сказал: «У выборов есть последствия», так что все люди, которые голосовали за Байдена, — вот последствия, которые теперь есть у США, потому что вы голосовали за Байдена. Счастливы ли вы сейчас? Стала ли ваша жизнь лучше, чем была, когда Трамп был президентом? Ни один либерал или демократ не ответит на этот вопрос правдиво, потому что ответ на него докажет, что Трамп был лучшим президентом, чем Байден», — отмечает ComeOnManI’madumbDem.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вопросы и разочарование вызывают недоумение. Байден никогда ничего не имел, никогда ничего не делал, как кто-то добавил, он последователь, выполняющий приказы. В нём нет ничего существенного, никакого реального мышления, определенно никакого лидерства, и никогда не было. Он просто не подходит на роль президента. Я думал, что все поняли, что в наши дни у Демпартии не хватает силы и качества. Удивительно, что различные члены партии и СМИ превозносили его, а теперь они удивляются его низкому уровню эффективности. Странное время», — рассуждает wildtimz.

«Байден был лишь средством, которое «они» использовали, чтобы получить президентский пост. Он — пустая оболочка. Джо стал пассажиром, как только вступил в президентскую гонку 2020 года. Они спрятали его в подвале и использовали ковид в качестве оправдания. Теперь он не может появиться перед камерой без разрешения своих кураторов, которые дают ему карточки с фотографиями тех, кому он должен звонить. Его кураторы управляют шоу, и никто не уважает ничтожного Джо. И ВСЕ это знают», — уверяет Joe_puts_the_dem_in_dementia.

«Байден, видимо, задумал разрушить Соединенные Штаты изнутри. Похоже, что этот план работает. Так что по этим меркам он отлично справляется со своей работой и заслуживает похвалы со стороны Демократической партии», — указывает Esteben1.

«Впервые в жизни я вижу президента США, буквально воюющего со страной, которую он должен возглавлять, и, похоже, стремящегося ее уничтожить», — негодует TRUTH654.

«Ничто в этой партии, ни в этой администрации, ни в их политике не является хорошим для этой страны. НИЧТО. Они унаследовали отличную экономику, отличный рынок труда, энергетическую независимость и не одну, а три различные вакцины для борьбы с ковидом. Они испортили всё это менее чем за два года», — сожалеет americanconservtive67 890.

«Если у вас на машине до сих пор наклейка на бампере с Байденом, то а) люди смеются над вами, когда едут позади вас, и б) вы, вероятно, до сих пор носите маску от коронавируса в своей машине в одиночестве», — пишет ReasonNotEmotion.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что доверие американцев к политическим институтам США — таким как президент, Конгресс и Верховный суд — продолжает падать, согласно новому опросу Gallup. Только 27% американцев «очень сильно» или «довольно сильно» доверяют четырнадцати основным институтам страны, что на 3% меньше, чем в 2014 году. Причем наибольшая потеря доверия зафиксирована в отношении Верховного суда и президента. С июня 2021 года доверие граждан США к Верховному суду упало на 11%, а к президенту — на 15%.

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