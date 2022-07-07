Киев, , 23:30 — REGNUM После завершения российской операции под Лисичанском украинские СМИ публикуют различные предположения о направлении следующего удара.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, замминистра обороны Украины Анна Маляр 7 июля заявила, что можно ожидать наступления в районе Запорожья, так как группировка ВС России и республик Донбасса на этом направлении усилена не менее чем пятью батальонными тактическими группами.

При этом Маляр заявила, что от этих же войск можно ожидать обходного маневра в направлении Великая Новоселка — Покровское.

С другой стороны, одиозный украинский пропагандист Алексей Арестович рассказывает своим поклонникам об угрозе в районе Харькова, где, по его утверждению, находится «большая силища» в лице 144-й мотострелковой дивизии в полном составе.

На фоне этих заявлений в СМИ генштаб ВСУ сообщает в своих сводках о том, что российские войска практически на всех направлениях «продолжают наступать», «улучшают свои позиции» или наращивают артиллерийские удары.

Минобороны России никак не комментирует эти и им подобные предположения.

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