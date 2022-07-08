Москва, 8 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Мультфильмы российского производства оказались в западных странах гораздо популярнее, чем проекты Disney. Об этом сообщил портал «ПолитРоссия».

Студия Анимаккорд Маша и яблоко

По словам венгерского аналитика Миклоша Кевехази, новые проекты Disney не слишком востребованы из-за навязывания зрителям «повестки» — ЛГБТ-тематики. В то же время зрители охотно смотрят российский мультфильм «Маша и Медведь»: «Российская анимационная картина «Маша и медведь» бьёт все рекорды в прокате и в продаже сувениров на территории Венгрии».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на 102-м году жизни скончался режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. В списке его работ числятся «Чебурашка», «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котёнок по имени Гав».