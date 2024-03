Париж, 7 июля, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Издатель Nacon и студия Passtech Games анонсировали игру Ravenswatch, релиз которой состоится на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam, Epic Games Store). Об этом 8 июля сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра будет выполнена в жанре «рогалика» (roguelike — в таких играх уровни обычно генерируются процедурно, а у персонажа есть только одна жизнь на одну попытку прохождения). ПК-версия Ravenswatch выйдет в формате раннего доступа в 2023 году. Разработчики заявили, что игра будет сочетать в себе «интенсивные бои в реальном времени с глубоким геймплеем (игровым процессом — ИА REGNUM) и высокой реиграбельностью». Они показали несколько моментов игрового процесса в трейлере и отметили, что в Ravenswatch можно будет играть как в одиночку, так и друзьями в режиме кооператива (до четырёх человек).

Напомним, в марте 2020 года студия Passtech Games выпустила игру Curse of the Dead Gods, которая также выполнена в жанре «рогалика». До этого компания разработала стратегию в реальном времени Masters of Anima, а также игры Space Run и Space Run Galaxy в жанре Tower Defense («Башенная защита»).