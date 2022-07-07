Архангельск, 7 июля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Главврач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин уволен после ампутации руки у ребенка, пострадавшего от нападения собаки, сообщает 29.ru.

Александр Погожев ИА REGNUM Главврач больницы делает обход

Издание пишет, что пострадавшего ребенка увезли в Москву бортом санавиации, но там его доставили не в то учреждение, которое готовилось принять пациента. По предварительным данным, руку ребенку ампутировали из-за потерянного времени.

Петчин в интервью изданию заявил, что медработники санавиации областной больницы в этом случае выполнили все возложенные на них поручения полностью.

«Они приехали по вызову санавиации в Котлас, провели необходимую жизнеспасающую операцию для этого ребенка — они установили шунт, сделали уникальную операцию в таких условиях. После стабилизации жизненных функций ребенка была организована эвакуация в город Москва. Во всех документах направляющих были указаны клиники, куда должны были привезти этого пациента. Но почему-то сотрудники скорой помощи города Москва, видимо, не совсем правильно поняли или не прочитали документы и привезли ребенка не в ту клинику», — цитирует экс-руководителя медучреждения 29.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту инцидента прокуратура Архангельской области проводит проверку. Губернатор региона заявил, что окажет необходимую помощь в лечении и реабилитации мальчика.