Главврач Архангельской областной клинической больницы уволен
Архангельск, 7 июля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Главврач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин уволен после ампутации руки у ребенка, пострадавшего от нападения собаки, сообщает 29.ru.
Издание пишет, что пострадавшего ребенка увезли в Москву бортом санавиации, но там его доставили не в то учреждение, которое готовилось принять пациента. По предварительным данным, руку ребенку ампутировали из-за потерянного времени.
Петчин в интервью изданию заявил, что медработники санавиации областной больницы в этом случае выполнили все возложенные на них поручения полностью.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту инцидента прокуратура Архангельской области проводит проверку. Губернатор региона заявил, что окажет необходимую помощь в лечении и реабилитации мальчика.