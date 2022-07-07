Москва, 7 июля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Заявления о намерении Запада воевать с Россией «до последнего украинца» становятся всё более близки к реальности, заявил 7 июля президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт», — сказал президент на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций.

«Все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», — добавил российской лидер.

При этом Владимир Путин отметил, что российская сторона не отказывается от мирных переговоров, но «те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет договариваться».