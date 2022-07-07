Путин заявил, что Россия «ещё не начинала ничего всерьёз» на Украине
Москва, 7 июля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Заявления о намерении Запада воевать с Россией «до последнего украинца» становятся всё более близки к реальности, заявил 7 июля президент России Владимир Путин.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт», — сказал президент на встрече с руководством Госдумы и парламентских фракций.
«Все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», — добавил российской лидер.
При этом Владимир Путин отметил, что российская сторона не отказывается от мирных переговоров, но «те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет договариваться».