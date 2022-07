Париж, , 23:07 — REGNUM Французская издательская компания Nacon анонсировала в рамках онлайн-трансляции Nacon Connect видео игру Terminator Survival Project. Об этом 7 июля сообщает портал Wccftech.

Терминатор

Действие игры, которая получит оригинальный сюжет, будет происходить между событиями фильма «Терминатор 2: Судный день» и моментом, когда Джон Коннор начал создавать сопротивление. Реализацией проекта занимается миланская студия Nacon. Разработчики отметили, что Terminator Survival Project будет представлять собой игру с механиками выживания. К сожалению, пока они не раскрыли подробности о сроках релиза и платформах, на которых выйдет игра, и не показали игровой процесс.

Напомним, в мае 2022 года Nacon выпустила ролевую игру Vampire: The Masquerade — Swansong. Компания также выступила в качестве издателя The Sinking City, Warhammer: Chaosbane, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, WRC 5 FIA World Rally Championship и других игр.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся анонс новой видеоигры про Робокопа