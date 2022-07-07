Гренобль, Франция, 7 июля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Во Франции на одной из центральных улиц города Гренобля полицейские застрелили мужчину, вооруженного автоматом, сообщает 7 июля радио France Bleu.

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Инцидент произошел на территории департамента Изер на юго-востоке Франции.

По данным прокуратуры Гренобля, правоохранителям сообщили о двух мужчинах, передвигавшихся на скутере, один из которых был вооружен «боевым оружием».

При встрече с патрулём неизвестный нацелил автомат на полицейских, один из которых сразу же открыл огонь на поражение.

Личность убитого установлена, но информация о нем не сообщается сотрудникам СМИ.

Очевидцы утверждают, что он имел намерение «убивать других людей».