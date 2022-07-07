Воткинск, Удмуртия, , 22:39 — REGNUM В ОАО «Воткинская промышленная компания», где была произведена мебель, в коробке от которой находилась записка якобы от удерживаемого в заложниках мужчины, об этом случае слышат впервые и не знают, кто мог такое сделать. Об этом сообщила замдиректора общества Елена Шамшурина.

Мебельный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы первый раз слышим такое, это бред точно какой-то, но не могу пока ничего сказать по этому поводу», — сказала она изданию «Газета.ru». Также Шамшурина не знает, мог ли кто-то сотрудников такое сделать. По ее словам, из полиции также пока не приходили.

Как сообщало ИА REGNUM, москвич нашел записку с просьбой о помощи в коробке с мебельной фабрики из удмуртского Воткинска. Мужчина обратился в полицию, сейчас по данному факту начали проверку. В записке из-под мебели некий Иван просит о помощи, поскольку его удерживают в заложниках.

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