7 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 23:21 — REGNUM Сегодня, 7 июля, Борис Джонсон официально заявил о своем уходе с поста лидера Консервативной партии. С 5 по 7 июля в отставку ушли около 50 министров, члены парламента, члены Консервативной партии призывали Джонсона уйти в отставку.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уход с поста лидера консерваторов не означает, что Борис Джонсон немедленно теряет свой пост премьер-министра. Он будет осуществлять полномочия до тех пор, пока консерваторы не изберут нового лидера партии, который впоследствии станет премьером. Население не будет участвовать в выборах нового главы правительства, поскольку гонка за «место под солнцем» будет в рамках Консервативной партии. После того как члены парламента от Консервативной партии выдвинут двух окончательных кандидатов на пост, все члены партии проголосуют и выберут победителя, который автоматически станет премьер-министром. Всеобщие выборы же пройдут, как и было запланировано, через два года, не позднее чем через пять лет с момента назначения Бориса Джонсона премьер-министром.

Некоторые пользователи отметили, что они до последнего не верили в то, что Борис Джонсон уйдет, потому что за последние два года он делал всё возможное, чтобы сохранить свое место у власти.

«Было бы замечательно, если бы он вышел и сказал, что все новости были фейковыми и будто он никогда не говорил, что он собирается в отставку», — написал @ShoaibMKhan.

Часть комментаторов рассказали, что им стало страшно в текущей политической ситуации в стране, несмотря на то, что Борис Джонсон «был плохим премьером», все остальные консерваторы еще хуже.

«Это очень хорошие новости для страны, но чего я боюсь больше всего, так это того, кто придет ему на замену. Я не считаю, что есть другой тори, способный управлять страной», — прокомментировала @jp_platt123.

«Этот придурок уходит в отставку, но у него остается место в парламенте. Консерваторы могут таких делов натворить в течение следующих месяцев, что может стать жутко», — добавил @NDictatorship.

В парламенте Великобритании ©UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike

«Это всё пантомима, потому что он никуда не уходит сразу, и его место займет его настолько же плохой коллега. И это хорошая возможность, чтобы в очередной раз уклониться от ответственности за пандемию COVID-19, кризиса стоимости жизни, бедности и в общем за экономическую ситуацию», — считает @HC15OnTour.

В своей «прощальной речи» Борис Джонсон объяснил, что в последние дни он так яростно боролся за свое место «не только потому, что он этого так хотел, но и потому, что он ощущал, что это его работа, его долг и обязанность продолжить делать то, что он пообещал избирателям в 2019 году».

Некоторые комментаторы восприняли эту речь как очередное оправдание, в котором он пытается снять с себя ответственность за весь беспредел, который он устроил, и все разрушения, причиной которых он стал.

«Борис Джонсон заблуждается и несет абсолютную ахинею. Он думает, что он тут жертва. Некоторые люди никогда не меняются», — прокомментировал @vinod_d007.

«Это как на отвратительном собеседовании на работу: моя главная слабая черта в том, что я слишком хорош, и если меня здесь не будет, то у вас ничего работать не будет», — написал @jackbeard94.

«Да, Борис, это были твоя работа, твой долг, твоя обязанность по отношению к нам всем, но ты никогда не справлялся, ты не был правдивым, уважающим, профессиональным, надежным и моральным премьер-министром, каким ты должен был быть», — напомнила @ElizabethG100.

«Он всё еще хвастается, у него всё еще есть время, чтобы навести еще хаос, пока новый премьер не будет назначен. Он не раскаивается, не проявляет смирения, чего и стоило ожидать. Самый ужасный и некомпетентный министр, который, к несчастью, был в Великобритании, он не может даже уйти в отставку с достоинством», — считает @Chris5anne.

Завершая свое обращение в британскому народу, Джонсон сказал: «Я знаю, что будет много людей, которые вздохнут с облегчением, и наверное, некоторые всё же будут расстроены. Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно уходить с лучшей работы в мире. Но просто так обстоят дела».

Среди пользователей есть те, кому не понравилась речь, они считают, что Борис Джонсон попытался снять с себя всю ответственность за все провалы правительства во время срока его полномочий.

«Чем больше я думаю о том, что он сказал «так обстоят дела», тем злее я становлюсь. Это подчеркивает его отношение к происходящему. Как будто он тут не при чём, как будто это всё просто невезение», — написал @northbrit1.

«Так обстоят дела». Мне не нравилась Тереза Мэй, но она хотя бы ушла скромно и с эмоциями. Его слова звучат так, будто он меняется на свою старую машину», — считает @JayManUK73.

Тереза Мэй (сс) Tiocfaidh ár lá 1916

В комментариях отметили, что многим не до конца верится в то, что Джонсон уходит, есть ощущение, что он чудом сможет вернуть себе пост и вновь стать премьер-министром.

«Я думаю, он всё еще уверен в том, что сможет найти способ остаться премьер-министром. Я не верю Джонсону даже на каплю», — прокомментировал @tomstocktontees.