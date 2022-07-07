Архангельск, 7 июля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский окажет помощь в организации лечения мальчика, которому после нападения собаки ампутировали руку.

Dvinanews.ru Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

«Трагедия, которая произошла с ребёнком в Котласском районе, когда нападение собаки на мальчика привело к ампутации руки, потрясла всех. Разбираться в том, были ли шансы спасти ребёнку руку, будут уполномоченные на это органы. Сейчас важно, чтобы состояние Захара стабилизировалось, — написал глава региона в своем Telegram-канале. — Его маме помогаем приехать в Москву, все вопросы по ее размещению и проживанию взяли на себя, как и возможность доступа в больницу к сыну. Всё, что нужно сделать для организации лечения и дальнейшей реабилитации ребёнка, сделаем».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад пострадавшего от нападения собаки мальчика из Котласа доставили в Москву. Столичные врачи приняли решение ампутировать руку. Прокуратура по данному факту проводит проверку.