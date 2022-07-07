Париж, 7 июля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В рамках очередной трансляции Forward компания Ubisoft показала игровой процесс Skull & Bones и кинематографический ролик. Видео было опубликовано 7 июля на сайте журнала PC Gamer.

Sergey Galyonkin Стенд Ubisoft на E3 2018

Ubisoft также назвала дату релиза игры на пиратскую тематику: она выйдет 8 ноября 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Epiс Games Store и Ubisoft Store). В этот день Skull and Bones также появится в каталогах облачных потоковых игровых сервисов Google Stadia и Amazon Luna. В геймплейном трейлере (ролик с демонстрацией игрового процесса) разработчики рассказали о различных механиках игры.

Напомним, разработкой Skull & Bones занимается студия Ubisoft Singapore, проект был анонсирован в июне 2017 года. Отметим, что французский издатель неоднократно откладывал релиз этой игры.