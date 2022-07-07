Москва, 7 июля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. На территории народных республик Донбасса найдено и обезврежено свыше 49 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 7 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Очисткой территории ДНР и ЛНР занимаются отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

«Всего проверено: 3 764,11 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 49 090 взрывоопасных предметов», — рассказал Михаил Мизинцев.