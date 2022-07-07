Архангельск, 7 июля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Московские врачи ампутировали руку 11-летнему мальчику из Котласа, подвергшемуся нападению собаки, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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Известно, что бойцовская собака напала на мальчика несколько дней назад в Котласе. Бортом санавиации он был доставлен в столицу, где ему ампутировали руку.

По данному факту прокуратура проводит проверку, в ходе которой причинам и условиям, ему способствовавшим, а также соблюдению порядка организации транспортировки и госпитализации несовершеннолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти собака разодрала лицо девочке.