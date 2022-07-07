Ижевск, 7 июля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В 2022 году 87 лучшим сельским учреждениям культуры в Приволжском федеральном округе оказана государственная поддержка, также поддержку получили 59 лучших работников культуры на селе. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова на заседании Совета округа, которое провел полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Василий Иванов ИА REGNUM Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова

В регионах Приволжья уже оснащено 29 детских школ искусств в восьми субъектах. Открыты четыре модельные библиотеки — в Пермском крае, Кировской области, Республике Мордовия, 10 виртуальных концертных залов в восьми субъектах.

По словам Любимовой, в ПФО активно реализуется программы «Придумано в России». В начале учебного года в округе будет открыто восемь Школ креативных индустрий — в Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Татарии, в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Также глава Минкульта отметила популярность федерального проекта «Пушкинская карта».

«На сегодняшний день к программе присоединились более 1,7 тыс. учреждений культуры Приволжья», — уточнила Любимова.

Комаров поблагодарил министра за участие и обсуждение в рамках Совета важных для округа вопросов. Он подчеркнул, что во всех регионах округа реализуются мероприятия национального проекта «Культура», ведется строительство и капитальный ремонт объектов культуры, оснащаются инструментами и современным оборудованием детские школы искусств и училища, переоснащаются библиотеки.

При этом он полагает, что есть отдельные вопросы, которые требуют рассмотрения, на федеральном и региональном уровнях, в их числе: поддержка сферы культуры в сельских агломерациях; привлечение квалифицированных кадров в отрасль, в первую очередь, в малые города и сельские территории; актуальность разработки и принятия федеральной программы «Земский работник культуры»; активизация вовлечения молодежи, реализация творческих проектов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Совета округа Комаров говорил, что ситуация в целом по Приволжскому федеральному округу характеризуется относительной стабильностью и соответствует общероссийским тенденциям.

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