Тренто, Италия, 7 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Геологи будут в постоянном режиме контролировать ситуацию на леднике Мармолата до конца сентября 2022 года, передают местные СМИ 7 июля.

Альпы

Пока нет никаких признаков, что трагедия с обрушением части ледника может повториться, но и исключать этого геологи тоже не стали.

Трагедия произошла 3 июля. Восемь человек погибли, более десяти пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры — на высоте 3000 метров было +10 градусов.