Москва, , 22:22 — REGNUM В морских портах Украины остаются заблокированы 70 иностранных судов из 16 различных государств, сообщил 7 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уйти в море они не могут из-за угрозы обстрела и украинских минных заграждений, а Киев под разными предлогами уклоняется от решения этих проблем.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры.

Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов», — сказал Мизинцев.

«При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — пояснил он.

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