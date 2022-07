Лондон, , 22:12 — REGNUM Японский издатель Bandai Namco Entertainment и разработчик Supermassive Games показали новый трейлер игры The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Об этом 7 июля сообщает издание Gematsu.

Игра The Dark Pictures: Man of Medan

В новом трейлере разработчик указал на то, что игра выйдет осенью 2022 года, но точную дату не огласил. Проект выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox One и PC.

Напомним, что первая часть серия игр The Dark Pictures Anthology: Man of Medan вышла в 2019 году. Ее оценка на Metacritic составляет 75 баллов.

