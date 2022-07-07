Ростов-на-Дону, , 22:11 — REGNUM В 2021 году в Ростове-на-Дону услугами городской электрички воспользовались более 220 тыс. человек. Этот показатель вдвое больше, чем в предшествующем году. Так, в 2020 году городская электричка перевезла чуть менее 110 тыс. пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 7 июля.

Электричка Балашиха — Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сегодня маршрутная сеть городских электричек объединяет 19 станций. Решается вопрос о включении новых остановочных пунктов в маршрутную сеть. В частности, остановки предлагается разместить в районе промзоны на улице Доватора, улицы Соловьиной, жилого комплекса «Красный Аксай».

Не исключено, что городскую электричку интегрируют с маршрутной сетью скоростного трамвая, в рамках модернизации которого будут связаны все виды транспорта. Этот вопрос будет детально проработан.

Напомним, проект «Городская электричка» в Ростове-на-Дону стартовал в марте 2016 года. Протяжённость маршрутов составляет около 50 км. За весь период этим видом транспорта воспользовались почти 900 тыс. пассажиров.