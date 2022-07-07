Париж, , 22:08 — REGNUM Французский издатель Nacon и разработчик Teyon выпустят игру RoboCop: Rogue City в июне 2023 года. Информация об этом появилась 7 июня на странице проекта в Twitter.

Робокоп Цитата к/ф «Робокоп». реж.Пол Верховен . 1987. США

Nacon показала новый шутер на шоу Nacon Connect, но точную дату выхода не огласила. Известно, что игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC.

RoboCop: Rogue City рассказывает о Детройте будущего, в котором бесчинствуют преступники. Игрок предстоит взять на себя управление Робокопом (героем одноимённого фильма) и навести порядок.

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