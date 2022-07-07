Рим, 7 июля 2022, 22:08 — REGNUM Лидеры леволибералов Италии громко радуются отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отметила 7 июля лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
При этом те же самые люди призывают во что бы то ни стало продолжать работу раздираемого противоречиями коалиционного правительства Италии, поскольку в период экономических проблем правительственные кризисы якобы вредны, напомнила Мелони.
Двуличие либералов — их традиционная особенность, отметила лидер итальянской оппозиции: «Они строят из себя великих государственных мужей, но реально интересуются благосостоянием своих лавочек. Фракция для них всегда важнее, чем народ».