Рим, , 22:08 — REGNUM Лидеры леволибералов Италии громко радуются отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отметила 7 июля лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

При этом те же самые люди призывают во что бы то ни стало продолжать работу раздираемого противоречиями коалиционного правительства Италии, поскольку в период экономических проблем правительственные кризисы якобы вредны, напомнила Мелони.

Двуличие либералов — их традиционная особенность, отметила лидер итальянской оппозиции: «Они строят из себя великих государственных мужей, но реально интересуются благосостоянием своих лавочек. Фракция для них всегда важнее, чем народ».