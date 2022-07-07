Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Студия 343 Industries объявила, что к компании присоединился Пол Бертоне — давний участник проектов франшизы Halo. Об этом 7 июля сообщает портал Eurogamer.

Halo Infinite 343 Industries

Глава креативного отдела проекта Halo Infinite Джозеф Стейтен объявил, что Бертоне занял в студии должность директора по техническому дизайну. «Пол и я познакомились в 1999 году, еще во времена Bungie в Чикаго, впоследствии мы вместе выпустили Halo 1-3, ODST и Reach», — написал Стейтен на своей странице в соцсети, добавив, что он очень рад тому, что Бертоне будет помогать развивать Halo Infinite.

Для справки: Пол Бертоне участвовал в разработке оригинальной игры Halo: Combat Evolved, впоследствии он выступил в качестве ведущего дизайнера Halo 2 и ведущего дизайнера миссий Halo 3. После ухода из студии Bungie он работал в компании Undead Labs, выпустившей игры серии State of Decay.

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