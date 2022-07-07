Амстердам, 7 июля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Игра SCHiM, разрабатываемая нидерландской командой из двух человек Эвоудом ван дер Верфом и Нильсом Слейкерманом, выйдет в 2023 году. Информация об этом появилась 7 июля на странице проекта в PlayStation Blog.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

«Мы рады сообщить, что SCHiM выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4», — говорится в сообщении. Точную дату выхода игры разработчики не назвали.

SCHiM расскажет о путешествии «шима», магического существа, которое пытается вернуться в свою тень. Игрок сможет встретить других шимов и помогать им разными способами.