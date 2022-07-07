Москва, 7 июля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Украинские боевики продолжают прикрываться мирным населением и провоцировать удары по жилым домам и социальным объектам, сообщил 7 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

ВСУ размещают тяжёлое вооружение и боевую технику во дворах жилых домов, а их жителям запрещают покидать их.

В частности:

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики во внутреннем дворе многоэтажного жилого дома (просп. Центральный) размещены боевики украинских националистических формирований, тяжелое вооружение и бронетехника. При этом, жителям под предлогом обеспечения безопасности запрещено покидать свои квартиры;

в Запорожье в здании гимназии № 71 (просп. Маяковского) сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов;

в Змиеве Харьковской области в школе № 2 (ул. Харьковская) неонацистами оборудованы огневые позиции, в подвале здания размещен склад боеприпасов;

в Северске Донецкой Народной Республики в жилых домах (ул. Заречная, ул. Тихая) размещены националисты вооруженных формирований Украины, которые занимаются грабежом. Чувствуя полную безнаказанность, боевики проявляют особую жестокость и цинизм к жителям города, включая стариков, женщин и детей», — рассказал Мизинцев

«Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», — подчеркнул он.