Вашингтон, 7 июля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Американский издатель Devolver Digital и разработчик Daniel Mullins Games анонсировали релиз Inscryption на PlayStation 5 и PlayStation 4. Информация об этом появилась 7 июля на странице проекта в PlayStation Blog.

Chineseindc.com Видеоигры

Разработчик также рассказал, что в версии для консолей появятся эксклюзивные функции. Ранее, 19 октября 2021 года, игра вышла на PC.

Inscryption рассказывает о хижине, которая принадлежит некой демонической силе. Игроку предстоит победить противника в карточной игре и сбежать из этого места.