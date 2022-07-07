Ростов-на-Дону, , 22:01 — REGNUM Вопрос запуска вагона «Вольный Дон» из Ростова-на-Дону в Москву был поднят сегодня, 7 июля, на встрече донского губернатора Василия Голубева и начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергея Задорина. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В вагоне поезда Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возможность запуска тематического вагона стороны обсудили в ходе совещания по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом. Решения о начале движения «Вольного Дона» на железнодорожном маршруте «Ростов-на-Дону — Москва» пока не принято.

ИА REGNUM отмечает, что спрос на железнодорожные перевозки вырос в разы на фоне временной приостановки работы ряда российских аэропортов. С 24 февраля запрещены полёты и в международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону).