Стокгольм, 7 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Шведский издатель Thunderful Game и разработчик Chuhai Lab выпустят игру Cursed to Golf 18 августа 2022 года. Информация об этом появилась 7 июля на странице проекта в PlayStation Blog.

Wojciech Kulicki Гольф

Игра станет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Предзаказ игры на PC уже можно оформить в сервисе Steam.

Cursed to Golf — это приключенческая игра про гольф. Сюжет разворачивается вокруг проклятого гольфиста, оказавшегося в «Гольф-Чистилище».