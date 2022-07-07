Сыктывкар, , 21:58 — REGNUM В лесах Коми введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева, сообщает правительство республики.

Лесной пожар ИА REGNUM

Сообщается, что в лесах на дорогах, ведущих в лесные массивы, будут организованы посты.

«Также будет усилен контроль по уборке сухой травы, мусора и других горючих материалов с территорий, прилегающих к лесу, зданиям. Особое внимание будет обращено на объекты с массовым пребыванием людей, объекты социальной сферы, деревянные жилые здания. Усилен контроль по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области введен особый противопожарный режим.