Рим, 7 июля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Дополнительные расходы итальянской промышленности из-за энергетического кризиса составят в 2022 году 50 млрд евро, заявил 7 июля глава национальной ассоциации сталеваров Антонио Гоцци.

Сталь

Это означает, что на аналогичную сумму снизится объем инвестиций, уточнил он.

За последние три года расходы итальянской обрабатывающей промышленности на энергоносители выросли в пять с половиной раз, добавил Гоцци.