Москва, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 7 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», футбольный клуб ЦСКА в матче Кубка PARI Премьер одержал минимальную победу над «Сочи». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Федор Чалов (сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились 22-летний центральный защитник сборной России Игорь Дивеев (4’) и 24-летний российский нападающий Федор Чалов (6’). Единственный гол «Сочи» на 60-й минуте встречи забил Артем Макарчук.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Сергей Терехов, Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Иван Миладинович, Артур Юсупов, Кирилл Ушатов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Викториен Ангбан, Владислав Сарвели,

ЦСКА: Владислав Тороп, Милан Гаич, Бахтиёр Зайнутдинов, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Константин Кучаев, Хесус Медина, Федор Чалов.

ЦСКА одержал первую победу, набрал три очка, но остался на последнем месте в турнирной таблице группы Кубка PARI Премьер. «Сочи» с тремя очками остался на третьей позиции.