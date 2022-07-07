Токио, 7 июля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Японский разработчик Q-Games объявил, что игра The Tomorrow Children: Phoenix Edition выйдет на 6 сентября 2022 года. Информация об этом появилась 7 июля на странице проекта в PlayStation Blog.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Q-Games также поделилась списком изменений проекта которые появятся на PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра будет стоить порядка $40.

The Tomorrow Children была выпущена на PC в 2016 году и рассказывала о постапокалиптическом будущем. По сюжету, таинственный эксперимент превратил сознание всего человечества в мрачную массу, которая известна как «Пустота».