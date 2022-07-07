Москва, 7 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Украинские боевики готовят провокацию с массовыми жертвами среди мирного населения, сообщил 7 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, в городе Славянск укронацисты насильно удерживают в заминированном здании детского дома сотрудников этого учреждения.

«Достоверно установлено, что в Славянске Донецкой Народной Республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. С этой целью в здании детского дома «Тополек» (ул. Бульварная) неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом, здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», — сказал Мизинцев.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию со стороны украинских властей о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — добавил он.