Вашингтон, 7 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Американский издатель PM Studio и разработчик Team Suneat сообщили, что платформер Blade Assault выйдет 30 сентября 2022 года. Информация об этом появилась 7 июля на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Игра будет доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox One и Nintendo Switch. Версия для PC вышла 17 января 2022 года.

Blade Assault расскажет о мире, который разделился на три региона после «Войны Красного Камня». Игроку предстоит вернуть коррупционеров, проживающих в небесном городе Эсперанса, в руки правосудия.