Лондон, 7 июля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Британский разработчик Sabotage Studio выпустит новую ролевую игру под названием Sea of Stars на PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2023 году. Информация об этом появилась 7 июля на странице проекта в PlayStation Blog.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Точную дату выхода Sabotage Studio не огласили. Изначально игра была анонсирована для Nintendo Switch и PC, но разработчик обещал, что добавит ее и на другие платформы.

Sea of Stars — пошаговая ролевая игра, сочетающая в себе ретро-эстетику и современный дизайн. Сюжет проекта рассказывает про путешествие двух детей Солнцестояния, которые должны победить чудовище, созданное злым алхимиком.