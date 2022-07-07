Тюмень, 7 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Руководитель института биологии Тюменского государственного университета Олег Трофимов займёт должность заместителя министра образования и науки Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно во время встречи президента РФ Владимира Путина с победителями конкурса «Лидеры России» 7 июля 2022 года.

Пресс-служба Тюменского госуниверситета Олег Трофимов

Олег Трофимов работает в образовании уже 14 лет. В Тюменском государственном университете прошёл путь от ассистента кафедры до руководителя Института биологии.

«На мой взгляд, сегодня одной из важных составляющих образования становится воспитательная работа, в том числе патриотическое воспитание подрастающего поколения. У себя на местах, в институте, мы регулярно такую работу проводим, мероприятия соответствующей направленности, но, мне кажется, это нужно делать на более системной основе», — сообщил Олег Трофимов главе государства.

Трофимов в беседе с Владимиром Путиным акцентировал внимание на содержании образовательных программ и подготовке педагогов.

«Особенно актуально это в цифровую эпоху, когда наша молодёжь сталкивается с большим потоком информации, в котором ей порой бывает сложно сориентироваться — отличить правду от лжи. Как сын офицера, я считаю, что нам необходимо воспитывать с ранних лет уважение к военному мундиру и защитникам нашего Отечества, истории, языку, культуре и традициям народов России», — поделился своими мыслями с президентом России Трофимов.

Владимир Путин в свою очередь поддержал тюменского учёного, а ныне заместителя министра образования и науки ДНР в его стремлении «не к какой-то дешёвой карьере, а именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям».

«Это достойно уважения, Ваш выбор достоин уважения. Так что я искренне желаю Вам успехов. Работа там непростая, мягко говоря, поэтому удача не помешает», — подытожил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 7 июля 2022 года встретился с победителями четвёртого сезона конкурса «Лидеры России».