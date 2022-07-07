Рим, , 21:42 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии 7 июля направило в регионы рекомендации увеличить число выделенных для зараженных коронавирусом коек в больницах в целом и в отделениях интенсивной терапии в частности.

Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии (сс) Adert

Как сообщалось ранее, в первые дни июля в стране ежедневно фиксируется более 100 тысяч новых случаев заражения, число госпитализированных зараженных и число пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии выросло на треть.

За все время эпидемии в стране было выявлено 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).