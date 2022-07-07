Бишкек, , 21:42 — REGNUM В Киргизии коммерческие банки ввели комиссию за снятие долларов США в банкоматах и выдачу наличной иностранной валюты на сумму больше ранее сданной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доллар

Размер комиссии за эти услуги финансовые организации установили на уровне от 3% до 5% от суммы, которую клиент желает получить в виде наличных денег.

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Также некоторые из банков приостановили продажу наличных долларов США, ссылаясь на якобы отсутствие валюты в их филиалах.

Другие же финансовые организации ввели лимиты на продажу американской валюты — теперь клиент может купить у них только от $100 до $300 в сутки.

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