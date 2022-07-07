Ижевск, 7 июля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Ситуация в целом по Приволжскому федеральному округу характеризуется относительной стабильностью и соответствует общероссийским тенденциям. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров на Совете округа, который прошел в Ижевске.

пресс-служба правительства Удмуртии Игорь Комаров

При этом есть проблемы в автомобилестроении, где более 40% общероссийского производства сосредоточено в ПФО, и связанных с ней секторах экономики (металлургия, химическая, легкая промышленность, производство электронного оборудования).

Комаров полагает, что особое внимание сейчас требуется уделять рынку труда.

«Необходимо активно реализовывать меры проактивной поддержки занятости граждан. В текущих условиях также важно сохранить доступность социальных услуг для людей, адресно поддерживать различные категории граждан», — призвал полпред.

Комаров обратил внимание участников совещания на результаты социологических опросов, согласно которым жителей округа больше всего волнуют цены на товары и услуги. В этой связи необходимо проводить постоянный оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия и их наличие в магазинах.

Также полпред поручил усилить работу с бизнесом и гражданами на предмет информирования о существующих мерах поддержки.

Участвующий по видеосвзяи в совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что 56 предложений от ПФО вошли в план по поддержке экономики в условиях санкций. Самым инициативным стал Пермский край. Кировская, Самарская, Нижегородская области — лидеры среди тех, кто ввел свои меры поддержки дополнительно к федеральным.