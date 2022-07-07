7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:18 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск посоветовал человечеству объединиться для выполнения общей цели, например полета на Марс, потому что в противном случае род людской искоренит сам себя.

Колонизация Марса Nasa.gov

«Человечество достигнет Марса при вашей жизни», — написал Маск в Twitter.

«Без общей цели человечество будет бороться само с собой», — продолжил он.

«Луна свела нас вместе в 69 году, Марс может сделать это в будущем», — подвел итог предприниматель.

Американские интернет-пользователи обсудили предложение под соответствующими публикациями.

«Смогут ли простые граждане позволить себе полет на Марс?» — спрашивает @manirudh2022.

«Нет, под человечеством он подразумевает себя и других миллиардеров, которые могут позволить себе платить ему», — отвечает @lefteagle510 121.

«Если бы это было правдой, то он бы уже полетел в космос один. Но он этого не сделал. Он хочет достичь этой цели для человечества, а не только для себя. Я работаю в SpaceX последние 6 лет и вполне удовлетворен работой, которую я сделал для освоения космоса. А что вы сделали, чтобы помочь освоению космоса, кроме как сидеть и оскорблять людей весь день?» — спорит @Stargazer_28 671.

«Кому интересен Марс. Миллиарды людей нуждаются в лучшей жизни сейчас здесь, на Земле», — указывает @OfficialSPGB.

«Космические исследования приносят множество инноваций, которые мы в конечном итоге используем здесь, на Земле. Погуглите. Мы все получаем пользу», — объясняет @leebosay.

«Когда Илон встретится с Богом, его спросят, почему при всём своем богатстве он не накормил голодных и не дал приют бездомным. Это единственный вопрос, который ему зададут», — считает @crymore1124.

Илон Маск OnInnovation

«Он ответит, что спасал человечество от самого себя. Посмотрите на общую картину», — указывает @HobbitStumpy.

«Как может человек, обладающий таким богатством и такой властью, зацикливаться на чём-то настолько бесцельном? Используйте свою платформу, чтобы добиться перемен на ЭТОЙ планете, которая вполне пригодна для жизни», — советует @snekobx.

«Колонизация Марса может значительно улучшить условия на Земле, помимо всего прочего. Но что-то подсказывает мне, что это никогда не приходило вам в голову», — спорит @KuroNoTenno.

Напомним, что ранее Маск предупредил о возможных жертвах при покорении Марса.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск предупредил о возможных жертвах при покорении Марса