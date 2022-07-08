8 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Наталья Павлова, , 08:37 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о сложении своих полномочий. Этому предшествовали массовые отставки членов сформированного им правительства. Эпатажный премьер правил почти три года, и всё это время «клоуна» Джонсона сопровождали скандалы.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первые массовые скандалы захлестнули британское правительство в разгар коронавируса, когда в период жёсткого локдауна Джонсон вместе со своей свитой устраивал пышные вечеринки. С тех пор кресло под британским премьером всё время пошатывалось, но ему удавалось сохранять пост даже в условиях прямого указания на дверь членам других партий.

Несмотря на отставку, Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра и лидера Консервативной партии до новых назначений. Он рассчитывает, что ему позволят завершить дела.

В соцсетях обсуждают долгожданную отставку Джонсона, кандидатуру будущего премьер-министра, а также как данный факт повлияет на ситуацию на Украине.

«Крысы бегут с корабля», — написал Никита Н.

«Борька, куда ты? А как же Украина? Зеля позеленеет. Травил-травил, а теперь в кусты? Ну что ж, добился того, что заслужил, заниматься надо внутренними проблемами, а не думать ежеминутно, как наказать Россию! Обратный эффект, одним шутом станет меньше! Теперь Боря ушел делать нормальную прическу. Сделал ли парламент вывод из ситуации? И кого теперь поставят во главе?» — спрашивает Света.

«Первый шут пошёл», — пишет Баадин О.

«Следующий — Шольц, Макрону приготовиться, и далее по списку», — вторит F. L.

«Этого стоило ожидать, вопрос был лишь во времени», — пишет Элизабет.

«Одним чудаком в мировой экономике стало меньше», — констатирует Наталья М.

«Осталось Зеленскому уйти, и наступит мир!» — комментирует Роман А.

«Ну Борян даёт. Объявил войну и уволился по собственному без отработки. Вот тебе и семёрка смелых», — подшучивает Юрий З.

«Ну что, Украина, готовь новые улицы для очередного премьера», — предлагает Карина А.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Какая теперь разница: будет Джонсон премьером или нет. По сути, ни во внешней, ни во внутренней политике нечего не изменится. Да, какое-то время будут заняты делёжкой портфелей, но принципиально ничего не поменяется», — прокомментировал Андрей К.

«Для России эта отставка практически ничего не меняет, так как русофобия — это основа британской политики и она мало зависит от личностей», — пишет С. В.

«Кто теперь станет другом Зеленского?» — вопрошает Ульяна В.

«На Украине траур уже объявили?» — задаётся вопросом Елена Л.

«Отличное начало июля, и что ещё впереди. Россия, вперёд к победе!» — заявила Таисия О.

«Долго тянул Бориска. Можно же было уйти раньше по-доброму, без скандала», — отозвался пользователь П. В.

«Борис столько овсянки наварил, что многие страны будут есть эту кашу холодной не один год», — добавил Сергей Д.

«Пять минут позора — и он ни при чём», — дополнил Владимир Ф.

«Вот так просто ушёл, а отвечать за дела кто будет?» — интересуется Володя Д.

«Если новый премьер-министр в новом правительстве продолжит поддерживать Украину, то его неминуемо ждёт судьба Джонсона», — уверена Рената И.

«Как голубь — наелся, нагадил и улетел. Вернётся ведь, место хлебное», — уверен Владимир К.

«Теперь можно и в парикмахерскую сходить», — пишет Blek.

Борис Джонсон Number 10

«Вот весной подарили на Крещатике Боре с Зелей двух петушков, вот боком подарок и вышел. Эх Боря, докукарекался», — иронизирует Вета.

«Ну что, Боря, помогли тебе твои украинцы?» — спрашивает Галина К.

«Денежку с Украины всю вывез?» — добавила Елена М.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал, что Джонсон максимально обогатился за счёт направленных на Украину денег. Он обеспечил не только себя, но и детей.

«В самой Незалежной это расследовать никто не будет — рыльца в пушку у всех. Из-за границы проверяющий не приедет — нет такого права. А где же тогда деньги? — спросят налогоплательщики. Потратили на нужды ВСУ, а там кто знает, где-то взорвалось, где-то сгорело, где-то подбито. Концы в воду», — написал глава Чечни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже написал в своем телеграм-канале пост с заголовком «Клоун уходит…»: «Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось. Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика».

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