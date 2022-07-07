Рим, 7 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В первые дни июля 2022 года в Италии фиксируется в сто раз больше новых случаев коронавируса, чем в аналогичный период 2021 года, заявил 7 июля глава агентства санитарных служб регионов Энрико Кошони.

Dipartimento Protezione Civile Кабинет вакцинации от коронавируса. Италия

Третий день подряд фиксируется более 100 тысяч новых заражений в сутки. Резко возрастает нагрузка на учреждения здравоохранения, добавил он.

Как сообщалось ранее, за минувшую неделю в Италии число госпитализаций с коронавирусом и помещений в отделения интенсивной терапии выросло на треть.

За все время эпидемии в стране было выявлено 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).