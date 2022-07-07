Барселона, Испания, , 21:34 — REGNUM Каталонская «Барселона» и «Уотфорд» согласовали условия трансфера 25-летнего форварда сборной Албании Рею Маная. Об этом 7 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, завтра албанский нападающий прилетит в Лондон для прохождения медицинского обследования.

За «Барселону» Рею Манай выступает с 20 января 2020 года после перехода из «Альбасете» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Рею Манай, выступая за «Специю» на правах аренды, принял участие в тридцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, из которых два — с пенальти.