Лондон, , 21:31 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Вест Хэм Юнайтед» согласовал трансфер 23-летнего английского центрального полузащитника «Суонси» Флинна Даунса за 9 миллионов фунтов.

Матч «Зенит» — «Рубин» Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, сумма сделки может достичь 14 миллионов фунтов. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего англичанина в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Флинн Даунс принял участие в 37-ми турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки. Также хавбек получил десять желтых и одну красную карточки.