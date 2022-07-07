Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 7 июля Bloomberg.

Линдси Грэм US Senate

После встречи Зеленский заявил, что он ожидает от Соединённых Штатов поддержки в поставках Киеву систем противовоздушной обороны.

Комментарии президента Украины прозвучали через день после того, как он заявил, что «наконец-то» западная артиллерия «начала работать очень мощно» для Украины.

Зеленский также заявил, что хочет «позволить женщинам с детьми вернуться домой к 1 сентября», когда на Украине начнется новый учебный год.

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