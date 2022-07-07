Лос-Анджелес, США, , 21:29 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures хочет заключить с Томом Холландом контракт на участие актёра в нескольких фильмах франшизы «Анчартед». Об этом 7 июля сообщает портал The Ankler со ссылкой на инсайдеров.

Том Холланд Gage Skidmore

Отмечается, что компания пока официально не анонсировала сиквел, но источники издания утверждают, что руководство Sony положительно оценило результаты проката картины «Анчартед: На картах не значится». Журналисты обратили внимание, что сейчас фильм является третьей киноадаптацией видеоигры в США по показателю прибыльности (и четвёртой в мире).

Напомним, премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» режиссёра Рубена Фляйшера состоялась в России 18 февраля 2022 года. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.

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