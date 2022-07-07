Лос-Анджелес, США, 7 июля 2022, 21:29 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures хочет заключить с Томом Холландом контракт на участие актёра в нескольких фильмах франшизы «Анчартед». Об этом 7 июля сообщает портал The Ankler со ссылкой на инсайдеров.
Отмечается, что компания пока официально не анонсировала сиквел, но источники издания утверждают, что руководство Sony положительно оценило результаты проката картины «Анчартед: На картах не значится». Журналисты обратили внимание, что сейчас фильм является третьей киноадаптацией видеоигры в США по показателю прибыльности (и четвёртой в мире).
Напомним, премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» режиссёра Рубена Фляйшера состоялась в России 18 февраля 2022 года. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.
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