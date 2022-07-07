Копенгаген, , 21:25 — REGNUM Датский футбольный клуб объявил о выкупе 24-летнего нападающего казанского «Рубина» и сборной Дании Андерса Дрейера за 5 миллионов евро. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Матч «Зенит» — «Рубин» Дарья Драй © ИА REGNUM

Соглашение Андерса Дрейера с «Мидтьюлландом» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датчанина в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Андерс Дрейер, выступая за казанский «Рубин», принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами. В составе «Мидьюлланда» Дрейер, выступая за датский клуб на правах аренды, набрал 16 (8+8) очков по системе гол+пас в шестнадцати встречах.