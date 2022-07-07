Химки, Московская область, , 21:22 — REGNUM Сегодня, 7 июля, подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о подписании двухлетнего контракта с 26-летним воспитанником московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

ФК «Химки»

Ранее Антон Митрюшкин выступал за швейцарский «Сьон», «Фортуну» из Дюссельдорфа и дрезденское «Динамо». Голкипер покинул «Спартак» 1 февраля 2016 года, перейдя в «Сьон» за 380 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Антон Митрюшкин, выступая за дрезденское «Динамо», принял участие в пяти турах второй Бундеслиги 2021/22, в которых пропустил восемь мячей. Один раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.